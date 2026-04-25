Иван Иванов: „Нашите играчи правят много добър сезон, растат и напредват…“

„Ние играхме офанзивно, докато „Пирин“ действаха защитно и правеха хубави контри, за което мога да ги похваля. Не е приятно, когато ни поведат в 1-ата минута, но нашият отбор има характер! Ще се повторя за пореден път: когато теренът е уникален като днес, нямаме никакви проблеми.

Изобщо не ме е яд за пропуснатата дузпа. Стивън Стоянчов е страхотно момче, уникален талант, рядко срещан по българските ширини. Знаем, че има лични цели, аз съм казал на футболистите, че всеки един от тях трябва да има малки лични цели и трябва да ги гони, въпреки че колективът е на първо място. Имаме си титулярен изпълнител на дузпи, който почти не пропуска, но искахме да помогнем на Стивън за голмайсторския приз. Не му се получи, но няма никакъв проблем!

Искам да похваля играчите, правят невероятни неща и много добър сезон. Растат! С бавни темпове, но растат и напредват. Мога само да им пожелая до края на сезона да спечелим колкото може повече мачове, за да трупат увереност, да направим хубава подготовка, а следващия сезон вече ще имаме други цели!“, коментира сред победата срещу „Пирин“ /Благоевград/ старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.