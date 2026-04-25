На хайдушка седянка в Дъскот почетоха априлци от павликенски села

На хайдушка пролетна седянка с патриотични песни и беседи с малко известни исторически факти за революционери от павликенския край, в Дъскот почетоха на 24 април героите от Априлското въстание.

Организатори са Кметството и пенсионерския клуб, а подготовката е отнела повече от два месеца. Специални гости на битовата седянка бяха Ивайло Шопски, автор на телевизионното предаване за живата българска история на колела „Пътуващо читалище” и д-р Диана Митева, които изнесоха исторически беседи.

Присъстваха и кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, зам.-кметът инж. Албена Петрова и секретарката на читалището в Дичин Ралица Първанова, поканена заради общата историческа памет, която свързва двете села.

В честването се включиха представители на Община Левски и на горнооряховското село Янтра, кметовете на Горна Липница, на Долна Липница и Паскалевец. Интересът бе голям, над 100 човека присъстваха на седянката.

Не случайно Дъскот е домакин на събитието.

Тук е живял председателят и основател на Тайния революционен комитет в Дичин свещеник Петър Драганов, участвал и в освещаването на Самарското знаме. Той е погребан в общ гроб в църковния двор в Дъскот с брат си. Участници и гости на седянката отдадоха почит с едноминутно мълчание и поднесоха венци и цветя на паметниците им. Има още един четник от четата на Поп Харитон, който също е живял в Дъскот. Погребан е в селското гробище.

„Решихме тази година пролетната седянка да я посветим на 150-годишнина от Априлското въстание.

Двама герои имаме погребани тук. Ивайло Шопски не само прие поканата с удоволствие, но и взе участие, не беше само зрител. Остана изненадан и от темата, и от мащаба на събитието. Искаме да покажем на всички, че героите и тяхната саможертва не са забравени. Предварително бяхме уточнили репертоара, да са патриотични песни, в духа на седянката. Изпълнители главно бяха деца от селото, които пеят народни песни. Благодаря на пенсионерския клуб, в който активни са и работещи хора, че движи културният живот в селото”, сподели за „Борба” кметът на Дъскот Николай Митев.

В програмата освен народни и патриотични песни, бившата уредничка на пенсионерския клуб в Дъскот Румяна Пенчева прочете нейно стихотворение, посветено на поп Петър Драганов. Тя сама е ушила и дъсковското знаме, което кметът Николай Митев подари на Ивайло Шопски. А две жени от Горна Липница, където се е състояла втората битка на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, изпълниха хайдушка липнишка отколешна народна песен за тях.

Седянката бе в малкия салон на читалището, създадено по инициатива на Петър Драганов, дори първият устав на културната институция е писан от ръката на свещеника, той е и първият председател. Поп Петър Драганов е инициатор и за построяването на църквата „Св. Иван Рилски” в Дъскот. По това време бил депутат и настоял за отпускане на държавни средства за строежа на храма.

Историкът и музеолог д-р Диана Митева запозна присъстващите с историята на тайните революционни комитети в павликенския край. Любопитни за всички бяха непубликуваните до този момент данни за разширяване на комитетската мрежа, като за пръв в публичното пространство тя сподели, че такъв е имало и в село Недан.

„И в Паскалевец е имало комитет, в момента го изследвам. Говорих и за този в Лесичери, който, по нови данни, най-вероятно е основан през 1873 г., а не както се знаеше, чак през 1876 г., когато всъщност е бил възобновен. Малко се знае и за тайния революционен комитет в Патреш, така мрежата е била разширена с още 4 павликенски села.

Мъже от селата Бутово, Димча, Върбовка и Горна Липница трябвало да отидат в Бяла черква и да се включат в четата на Бачо Киро и да се влеят в общата чета в Мусина на Поп Харитон. Другото, което намерих, е, че жител от Лясковец също е участвал в четата на Бачо Киро. Комитетът в Недан не се включва във въстанието, защото там има предателство.

А Дряновския манастир е избран за сборен пункт на четата още през 1871 г. от Отец Матей, Бачо Киро, председателя на Вишовградския революционен комитет поп Балчо и Иван Радев, също от Вишовград. Те отиват да го огледат като бъдещ пункт на въстанието.

Ивайло Шопски пък говори и за Матей Преображенски – Миткалото, в Павликенско читалищата в Лесичери, Недан, Патреш, Бяла черква, Михалци и Мусина са създадени с негова помощ в периода 1870 – 1873 г. и е дал имената на всички тях”, разказа за „Борба” д-р Диана Митева.

Седянката завърши с въздействащото „Възпоминания от Батак” на Иван Вазов.

Ана Райковска