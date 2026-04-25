Ранен гол не пречупи „виолетовите“, наложиха волята си над „орлетата“ в оспорван мач с пропусната дузпа

„Етър ВТ“ се наложи с 3:2 над „Пирин“ в интригуващ мач от 30- я кръг в първенството на Втора лига. Двубоят бе интересен за гледане, на приливи и отливи, като „виолетовите“ отново играха офанзивно и създаваха положения, докато гостите залагаха на контри.

Още първата атака на гостите от Благоевград донесе гол във вратата на Никола Виденов. Стражът на домакините изби опасен удар, но непокритият Иво Казаков с добавка прати топката в мрежата за 0:1. Етърци натиснаха веднага и в 8-ата минута Георги Александров с глава стреля до сглобката, после Стоянчов бе отлично намерен от Ивайлов, но ударът му с глава също мина покрай целта.

Ивайло Марков изравни резултата в 20-ата минута, в която финтира защитник и технично стреля в ъгъла за 1:1. Атаките продължиха и в 30-ата минута Стоянчов бе изведен сам, но би в тялото на Костов. Бомбен удар на Чавдар Ивайлов от дистанция също бе отразен от вратаря на гостите. Логичното се случи в 44-ата минута, когато Тома Ушагелов стреля опасно и след рикущ.шет в Никола Борисов топката влетя в мрежата за 2:1.

Втората част започна като първата с гол за гостите. В 52-ата минута никой не посрещна Велислав Василев и той вкара красив гол за 2:2 с удар от дъгата. В 61-ата минута Атанасов центрира към Стоянчов, чийто изстрел с глава не затрудни вратаря. В 69-ата минута Стивън Стоянчов бе изведен и изпрати топката вав вратата на гостите, но асистент- съдията маркира засада, бурно оспорвана от публика, играчи и треньори.

Само 4 минути по- късно след центриране от статично положение централният бранител Никола Борисов то с глава заби топката в мрежата за 3:2. До края Ивайло Марков шутира остро над гредата, после Кристиян Величков от фаул принуди Костов да лови. В 90-ата минута Величков заработи наказателен удар. От бялата точка обаче Стоянчов стреля в аут. С успеха великотърновци излязоха шести с 40 точки.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Анастас Пемперски (79 Мартин Николов), Георги Александров, Никола Борисов, Атанас Атанасов (63 Росен Иванов), Виктор Василев, Чавдар Ивайлов (79 Георги Иванов), Ивайло Марков (90 Петър Петров), Стефан Трайков, Тома Ушагелов (63 Кристиян Величков), Стивън Стоянчов.