ЦИК обяви имената на 240-те народни представители, от 4. МИР В. Търново са…
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България.
„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.
От 4 МИР-Велико Търново избраните са:
„Прогресивна България“
Янка Тенева Тянкова
Георги Александров Чакъров
Диана Станчева Димитрова
Александър Романов Узунов
Валентин Ботев Гечевски
Пълен списък на избраните 240 депутати вижте тук:
Снимка: Никола Узунов/БТА
БТА