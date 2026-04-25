ЦИК обяви имената на 240-те народни представители, от 4. МИР В. Търново са…

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България.

„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

От 4 МИР-Велико Търново избраните са:

„Прогресивна България“

Янка Тенева Тянкова

Георги Александров Чакъров

Диана Станчева Димитрова

Александър Романов Узунов

Валентин Ботев Гечевски

Пълен списък на избраните 240 депутати вижте тук:

Снимка: Никола Узунов/БТА

БТА

Вижте още

ТРИХОЦЕФАЛОЗА

Четирима се разболяха от трихоцефалоза само за седмица

Галина Георгиева 1309 четения 0

Количеството дъжд в Еленския Балкан за 24 часа достигна месечната норма

БОРБА БГ 3947 четения 1

Огнена стихия изпепели 380 дка стърнище между Водолей и Ресен

БОРБА БГ 126 четения 0

