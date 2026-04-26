Свищовлии водеха 75 минути в резултата на „Лудогорец-2“ в Разград

Свищовският “Академик” загуби с 4:1 в контролна среща от “Лудогорец-2” в Разград. Двата тима направиха спаринг, за да запълнят паузата си, тъй като по програма този уикенд почиваха. След много добра първа част „студентите“ се оттеглиха на почивката с аванс от 1:0. Точен за гостите бе Несин Салим – юноша именно на разградчани. През второто полувреме старши треньорът на “Академик” даде шанс на всички футболисти от групата, извършвайки шест смени. Домакините стигнаха до изравняване в 75-ата минута, а в заключителните минути реализираха още три попадения за крайното 4:1. Въпреки крайния резултат, от щаба на “Академик” изразиха задоволство от проверката и показаната игра. Специални благодарности бяха отправени към домакините за отличните условия, гостоприемството и спортсменското отношение. Следващият официален мач за “Академик” е гостуване на “Етър ВТ2” във Велико Търново на 2 май от 17:00 часа.