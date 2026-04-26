Без победител в Сухиндол, павликенчани завършиха с десет души

С нулево равенство приключиха в Сухиндол ОФК “Павликени”, който тази пролет провежда там домакинските си мачове, и гостуващият му “Ком” (Берковица). Срещата бе от 18-ия кръг на Северозападна Трета лига.

След предпазлива игра и от двата отбора през първата част нямаше особено опасни положения пред двете врати и закономерно почивката дойде без голове. В 53-ата минута се откри отличен шанс пред Йордан Йорданов, който стреля от чиста позиция, но топката мина на сантиметри от целта.

Само 4 минути по-късно втори жълт картон получи Цветомир Траянов, въпреки че преди това игра с топката. В 68-ата минута вратарят на “Ком” удари без топка атакуващ футболист на ОФК “Павликени” в наказателното поле, но не последва дузпа или червен картон за стража. До края гостите от Берковица също имаха претенции към съдиите, но така и не застрашиха вратата на Йордан Ников и логично мачът завърши без победител.

В следващия кръг ОФК “Павликени”, който в момента е на шеста позиция с 24 точки, отново е домакин. На 2-ри май, събота, тимът приема “Янтра” (Полски Тръмбеш).