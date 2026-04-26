Четири червени картона в Полски Тръмбеш, домакините не успяха да пречупят осем от Червен бряг

Равенство 1:1 записаха в Полски Тръмбеш местният “Янтра” и “Партизан” (Червен бряг) в мач с 4 червени картона. Срещата от 18- я кръг в първенството на Северозападната Трета лига бе осопрована и нервна, а гостите завършиха с осем футболисти. Христо Димов им даде преднина с попадение половин час след началото на мача с глава за 0:1. В 40-ата минута Цветан Петров от “Партизан” и играч на домакините се спречкаха. Съдията Христо Минчев вдигна червен картон на Петров и на Тихомир Антонов, който беше резервен състезател на скамейката на “Янтра”. Решението му ескалира допълнително напрежението и настана разправия.

Четвърт час след почивката Тони Паликрушев от червенобрежкия тим извърши нарушение, а реферът му вдигна втори жълт и червен картон. Домакините натиснаха за промяна в резултата. Любомир Генчев уцели гредата, Момчил Кузманов пропусна отличен шанс да вкара. Стори го обаче Явор Генчев с далечен удар в 86-ата минута. След 120 секунди и Кристиян Григоров от “Партизан” беше отстранен с втори жълт и червен картон за бавене на играта. В класирането двата тима са съседи в таблицата, като „Партизан“ е с точка повече на седма позиция, а „Янтра“, която тази пролет има победа само над последния в класирането „Ювентус 95“ /Малчика/, е на осма.