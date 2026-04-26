Футзал клуб „Етър“ отстъпи на шампиона в първия полуфинален плейоф за титлата

Футзал клуб „Етър“ отстъпи с 1:3 на лидера „Амиго Северозапад“ в първи полуфинал за шампионската титла. Двата отбора направиха изключително здрав мач, с технична игра и майсторски изпълнения, а над всички бяха двамата вратари Ивайло Бориславов и Христо Павлов. В крайна сметка обаче класата на гостите се оказа решаваща за крайния изход на двубоя в ДКС “В. Левски”. Първата възможност бе за етърци, но вратарят спаси удара на Александър Краев. Пред другата врата пък Добричов от фаул нацели напречната греда. В средата на полувремето Васил Кефа получи хубав пас и се разписа за 0:1. „Виолетовите“ натиснаха през втората част и обсипаха с удари вратата на гостите, като Павлов спаси изстрели на Момчил Кузманов, Любо Генчев, Георги Николов… Вратарят Бориславов обаче също имаше чудесни намеси. „Етър“ изравни в 30-ата минута, когато Николай Георгиев от дистанция прониза мрежата – 1:1. Нов негов удар бе спасен, но при контрата Шаламанов вкара за 1:2. 4 минути преди края Любо Генчев заигра като „летящ вратар“ в опит за нова промяна, но Сенюк издебна момент и стреля в опразнената врата за крайното 1:3. Реваншът е на 3 май от 17:00 ч. в София, като се играе до две победи от три мача.