Хандбалистките от Свиленград отново взеха служебна победа във Велико Търново, този път в мач без значение за класирането

Служебна загуба с 0:10 претърпя представитеният женски отбор на ХК „Етър-64“ в последния си домакински мач от плейофите срещу ХК „Свиленград“. Куриозното е, че точно преди година етърки пак загубиха с 0:10 служебно от същия отбор, като тогава причината бе липса на отопление в залата.

Днес началният час за мача закъсня заради други мероприятия в залата. В ДКС „В. Левски“ се провеждаше Международният турнир за мажоретки „Търновска перла“, който трябваше да приключи около 13:30 ч.,за 16:00 ч. бе насрочен полуфиналният мач по футзал „Етър“ – Амиго Северозапад“, а за 18:00 ч. – хандбалният мач „Етър-64“ – „Свиленград“.

Награждаването на мажоретките обаче завърши малко преди 16 ч., а на домакините бе необходим час и половина да подготвят залата за следващите прояви. Така срещата по футзал стартира чак в 17:50 ч. и остана вариантът хандбалният мач да е от 19:30 ч. Гостенките от Свиленград обаче отказаха да изчакат, а делегатът на БФХ поясни, че по наредба може да отложи мача с не повече от час.

Срещата по футзал завърши в 19:20 ч., но свиленградчанки вече си бяха тръгнали, след като им бе присъдена служебна победа.

„Аз, треньорката Маги Христова и съдиите присъствахме на съвещанието, на което гостите се позоваха на член от правилника. Този път поне не бе фатално, защото преди това ги бихме в Свиленград и днешният мач беше без значение за класирането. При този дълъг слънчев ден си намериха причина… Това „Етър-64“ никога не би си позволил, защото имаме спортен характер и винаги сме били готови да играем в който и да е ден и час!“, коментара президента на ХК „Етър-64“ Атанас Атанасов.

Кръг преди края „Етър-64“ има 8 т. и е недостижим за второто място, защото „Свиленград“ е с 5 (б.а. – в хандбала за победа се присъждат по 2 т.). В последния кръг етърки гостуват в Бяла, а южнячките приемат „Академик ПУ“. Отсега е ясно, че в Суперфинала за титлата ще играят „Бяла“ и „Етър-64“.