неделя, април 26, 2026
Последни:
Горна ОряховицаСпорт

Хандбалният „Локомотив" елиминира „Фрегата" и ще защитава титлата си на финала

БОРБА БГ 11 четения 0 Comments

Шампионът „Локомотив“  (Горна Оряховица) надделя при гостуването си на „Фрегата“ с 29:22 (13:12) и с 2:0 победи спечели полуфиналната серия от първенството на България по хандбал за мъже.

Така “железничарите” ще защитават титлата си срещу спечелилия другия полуфинал между победителя от редовния сезон „Шумен 61“ и „Спартак“ (Варна), които си размениха по един успех.

Двубоят в Бургас премина под контрола на гостите, макар че домакините не се предадоха нито за миг. Още от началото „Локомотив“ наложи своя ритъм и на няколко пъти успяваше да се откъсне с по четири гола разлика. Хандбалистите на „Фрегата“ обаче демонстрираха характер и всеки път намираха начин да се върнат в мача, поддържайки интригата жива.

Първото полувреме бе оспорвано, с чести обрати в темпото, но в крайна сметка гостите се оттеглиха на почивка с минимален аванс – само един гол разлика, което оставяше всичко отворено за втората част.

След подновяването на играта „Локомотив“ вдигна оборотите. С по-високо темпо, стабилна защита и ефективни атаки тимът от Горна Оряховица започна постепенно да увеличава преднината си. Контролът върху мача стана все по-осезаем, а домакините започнаха да изпитват трудности да отговорят на динамиката на съперника.

В заключителните минути „железничарите“ окончателно сломиха съпротивата на „Фрегата“ и заслужено стигнаха до категоричното 29:22. Така те си подпечатаха мястото във финала и вече могат спокойно да се подготвят за решаващите сблъсъци за титлата.

В другия полуфинал между „Шумен-61“ и „Спартак“ серията остава напълно отворена и ще бъде решена в трети, решителен мач в средата на седмицата. Именно победителят от този сблъсък ще бъде следващият съперник на горнооряховчани във финалната битка за шампионската титла.

„Локомотив“: Любен Иванов, Йордан Попов, Петър Николов, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Михаил Пенев, Златомир Колев, Георги Маринов, Георги Кръстев, Станислав Добрев, Любослав Димитров.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *