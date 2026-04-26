Хандбалният „Локомотив“ елиминира „Фрегата“ и ще защитава титлата си на финала

Шампионът „Локомотив“ (Горна Оряховица) надделя при гостуването си на „Фрегата“ с 29:22 (13:12) и с 2:0 победи спечели полуфиналната серия от първенството на България по хандбал за мъже.

Така “железничарите” ще защитават титлата си срещу спечелилия другия полуфинал между победителя от редовния сезон „Шумен 61“ и „Спартак“ (Варна), които си размениха по един успех.

Двубоят в Бургас премина под контрола на гостите, макар че домакините не се предадоха нито за миг. Още от началото „Локомотив“ наложи своя ритъм и на няколко пъти успяваше да се откъсне с по четири гола разлика. Хандбалистите на „Фрегата“ обаче демонстрираха характер и всеки път намираха начин да се върнат в мача, поддържайки интригата жива.

Първото полувреме бе оспорвано, с чести обрати в темпото, но в крайна сметка гостите се оттеглиха на почивка с минимален аванс – само един гол разлика, което оставяше всичко отворено за втората част.

След подновяването на играта „Локомотив“ вдигна оборотите. С по-високо темпо, стабилна защита и ефективни атаки тимът от Горна Оряховица започна постепенно да увеличава преднината си. Контролът върху мача стана все по-осезаем, а домакините започнаха да изпитват трудности да отговорят на динамиката на съперника.

В заключителните минути „железничарите“ окончателно сломиха съпротивата на „Фрегата“ и заслужено стигнаха до категоричното 29:22. Така те си подпечатаха мястото във финала и вече могат спокойно да се подготвят за решаващите сблъсъци за титлата.

В другия полуфинал между „Шумен-61“ и „Спартак“ серията остава напълно отворена и ще бъде решена в трети, решителен мач в средата на седмицата. Именно победителят от този сблъсък ще бъде следващият съперник на горнооряховчани във финалната битка за шампионската титла.

„Локомотив“: Любен Иванов, Йордан Попов, Петър Николов, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Михаил Пенев, Златомир Колев, Георги Маринов, Георги Кръстев, Станислав Добрев, Любослав Димитров.