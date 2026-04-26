неделя, април 26, 2026
Последни:
погребан
Горещи новиниКрими

Погребали тайно възрастен мъж в центъра на В. Търново, близките взимали пенсията му с години

БОРБА БГ

НЕОБИЧАЕН И СМУЩАВАЩ СЛУЧАЙ РАЗКРИХА ОТ ПОЛИЦИЯТА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, научи „Борба“.

Възрастен мъж е починал, но вместо да бъде погребан, както си му е редът, е бил заровен в двора на къщата си в центъра на старата столица. След смъртта му близките продължили да получават пенсията на дядото.

По наша информация човекът е починал преди около две години. Неговите наследници не уведомили институциите, а го погребали тайно в имота, в който живеели. Жилището пък било продадено преди време с условие възрастният човек да остане да го обитава до смъртта си.

Съмнения възникнали у новия собственик, който забелязал, че мъжът отсъства от дълго време. След това подал сигнал до полицията. Униформените извършили проверка, а в хода на разследването близките признали какво се е случило.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна (Pixabay)

Вижте още

Съдът поряза Общината за 100 лева глоба за домашно куче на каишка в парк „Дружба“

БОРБА БГ 207 четения 3

Спипаха надрусан с амфетамин зад волана

БОРБА БГ 155 четения 0
наноси

Чистят Янтра от наноси, довлечени от високите й води

БОРБА БГ 1251 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *