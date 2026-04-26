Погребали тайно възрастен мъж в центъра на В. Търново, близките взимали пенсията му с години

НЕОБИЧАЕН И СМУЩАВАЩ СЛУЧАЙ РАЗКРИХА ОТ ПОЛИЦИЯТА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, научи „Борба“.

Възрастен мъж е починал, но вместо да бъде погребан, както си му е редът, е бил заровен в двора на къщата си в центъра на старата столица. След смъртта му близките продължили да получават пенсията на дядото.

По наша информация човекът е починал преди около две години. Неговите наследници не уведомили институциите, а го погребали тайно в имота, в който живеели. Жилището пък било продадено преди време с условие възрастният човек да остане да го обитава до смъртта си.

Съмнения възникнали у новия собственик, който забелязал, че мъжът отсъства от дълго време. След това подал сигнал до полицията. Униформените извършили проверка, а в хода на разследването близките признали какво се е случило.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна (Pixabay)