Разсеяна домакиня предизвика пожар, вдигна на крак огнеборци и полиция

ПОЖАР, ТРЪГНАЛ ОТ ЗАБРАВЕНО ОЛИО НА КОТЛОНА, МОБИЛИЗИРА ОГНЕБОРЦИ, ПОЛИЦАИ И МЕДИЦИ ТАЗИ ВЕЧЕР. Сигналът е подаден около 18:00ч. на телефон 112, а инцидентът се случи на ул. „Симеон Велики“.

По първоначална информация пламъците се възникнали на тераса в жилищен блок, след като разсеяна домакиня забравила олио върху включен котлон. Огънят е обхванал малка площ, но бързата намеса на пожарникарите предотврати разрастването му.

На мястото на инцидента дойдоха два противопожарни автомобила, два полицейски патрула и екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново.

Няма пострадали хора.

Галина ГЕОРГИЕВА

снимки: авторката