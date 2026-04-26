Разсеяна домакиня предизвика пожар, вдигна на крак огнеборци и полиция

Галина Георгиева 502 четения 0 Comments

ПОЖАР, ТРЪГНАЛ ОТ ЗАБРАВЕНО ОЛИО НА КОТЛОНА, МОБИЛИЗИРА ОГНЕБОРЦИ, ПОЛИЦАИ И МЕДИЦИ ТАЗИ ВЕЧЕР. Сигналът е подаден около 18:00ч. на телефон 112, а инцидентът се случи на ул. „Симеон Велики“.

По първоначална информация пламъците се възникнали на тераса в жилищен блок, след като разсеяна домакиня забравила олио върху включен котлон. Огънят е обхванал малка площ, но бързата намеса на пожарникарите предотврати разрастването му.

На мястото на инцидента дойдоха два противопожарни автомобила, два полицейски патрула и екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново.

Няма пострадали хора.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Начо Пантелеев, убил Ферарио Спасов на пътя, застава пред съда в края на септември

БОРБА БГ 381 четения 1

Почина търновец отишъл на екскурзия в Пирин

БОРБА БГ 205 четения 0

Прокурор и адвокат представиха професиите си на деца със симулативен съдебен процес „Приказно дело №1“

БОРБА БГ 256 четения 0

