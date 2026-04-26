Загуба с 4:1 претърпя дубълът на „Етър ВТ“ във Видин

Загуба с 4:1 претърпя вторият отбор на „Етър ВТ“ при гостуването на „Бдин 1923“ във Видин. Срещата от 18- я кръг в първенството на Северозападната Трета лига се разви лошо за гостите, които играха почти цяло второ полувреме в намален състав. Денис Димитров даде преднина на домакините с гол още в 5- ата минута с диагонален удар, а само три по-късно Мартин Николов удвои след индивидуална грешка. Последваха пропуски пред вратата на гостите. В 30-ата минута Велизар Вълчев вкара за етърци, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. В 42-ата минута обаче топката спря в мрежата на бдинци след точен удар от пеналта на Александър Литаров за 2:1. В 54-ата минута, съотборникът му Кристиян Кънчев получи втори жълт и червен картон. 120 секунди по-късно при изпълнението на прекия свободен удар, отсъден за нарушението на Кънчев срещу Николай Цветков, Радослав Захариев засече топката в наказателното поле за 3:1.

Мартин Николов реализира за втори път в 88-ата минута, с красив прехвърлящ удар, фиксирайки крайното 4:1. В класирането етърци са пети с 25 точки, а видинчани са трети с 37 пункта.