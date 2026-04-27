Анализаторът на поколенческите характеристики Любомир Гетов: „За да се разбираме, е нужна емпатия между поколенията“

Любомир Гетов от 15 години е бизнес треньор. Той е сертифициран мениджмънт консултант към международната организация ICMCI. Има своя компания и предлага обучения по стратегия, продажби, управления на процесите, маркетингово позициониране и комуникации на различни бизнеси в България и по света.

В последните 10 г. се занимава с поколенческите характеристики, ценности и различия. През 2024 г. той представя своите виждания за теория на поколенията на събитие в Централата на ООН в Женева.

„ПРОПАСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ВИНАГИ Е ИМАЛО, НО ДНЕС Е МНОГО ПО-ДЪЛБОКА.

Темата стана особено актуална след пандемията, която остави в нас дълбоки следи. Хората правят все по-малко компромиси с работното място и в комуникацията и това създава редица напрежения в екипите. Пропастта се превръща в един от основните казуси, защото в един работен екип понякога има по три-четири поколения. И когато се налага да правим анализ на отношенията вътре в компанията, се оказва, че конфликтите не са между две личности, а са между поколенията на милениал и поколение Х например. Затова през последните 10 години все повече и повече дълбая в тази тема“, смята Любомир Гетов.

Немският социолог Херман Майнхайм е първият, който още през 1928 г. въвежда понятието поколение. Оттогава автори социолози дават имената на всяко поколение. Резкият ръст на бебета след ВСВ дава името на поколението на бейбибумърите.

Поколението Х, или това са хората, родени между 1965-а и 1985 г., получават името си от романа на Дъглас Копланд „Поколение Х“.

След Х логично следват Y и Z, а мелиниалите се наричат така, понеже са последното поколение от предишното хилядолетие. Но пък и всяко поколение получава различно име в различната държава. На Z-овете им казват някъде синтиали, в България навлезе модерното джен зи (Gen Z)“, обяснява още Любомир Гетов. След това уточнява, че всяко поколение има свои ценности и те се формират през първите му 12-15 г. Ценностната система зависи от това в какво време живеят хората, историческите личности и събития, които са произлезли в това време и влияят на цялото поколение.

ДВЕ СЪСЕДНИ ПОКОЛЕНИЯ НАЙ НЕ СЕ РАЗБИРАТ, ТАМ Е ГОЛЯМАТА ПРОПАСТ. ПРИПОКРИВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ ИМА ПРЕЗ ПОКОЛЕНИЕ.

И хиксът, и игрекът са типични примери колко са ни различни ценностните системи. Бейбибумърите и милениалите например имат доста близки ценности. Между тях са хиксовете – поколението сандвич и ние, сме коренно различни. Х по-скоро си подхожда със зетовете, защото зетът е дигиталният хикс и по отношение и на марки, и креативност, и на известна хаотичност, обяснява Любомир Гетов, представител на поколението Х.

За да се разбираме помежду си, е нужно всеки от нас да изгради в себе си т.нар. поколенческа емпатия – приемаш другото поколение такова, каквото е. „Това важи с особена сила за мениджъра. Той трябва да познава ценностите на даденото поколение, да не слага етикети, да не ги заклеймява с обичайното те са такива, другите – онакива, а да извлече максимума от своите служители от даденото поколение. Ето ти пример. Ние, хиксовете, сме много креативни и емоционални, което едновременно ни пречи и ни е полезно. Игреците са по-скоро хора на правилата, на процедурите, на писмената комуникация. Те искат да работят спокойно и перманентно през целия работен ден, докато хиксът около 50% от времето се занимава с всичко друго, но не и да работи. И към 16,30 ч. се сеща, че трябва да бачка. Ние, хиксовете, обичаме да говорим, затова вдигаме телефона и казваме на подчинените си какво е нужно да бъде направено. Но ако подчинените ви са игреци, не е това начинът, защото те искат всичко да бъде написано. Така че, пишете им имейли и съобщения и те ще бъдат отлични служители“, усмихва се Любомир Гетов.

„АЛФИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПЪРВОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ СЛЕДВАЩАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“

– Ако наистина историята се повтаря, ще се повтори ли някога някое поколение, макар и не със съвсем същите ценности?

– Напълно не. Поради технологиите. Технологиите вече влияят изключително силно. Не че не са влияли и преди, но ние не можем да си представим живота без електричество, а преди 100 г. хората масово са живели без електричество. Както зетовете не могат да си представят живот без интернет.

– Докъде е стигнало формирането на ценностната си система поколение Алфа?

– Алфите, родените в приблизителните граници на 2010 – 2025 г., все още се формират. Тяхната ценностна система ще изкристализира малко по-късно. Но какви са те? Те много бързо учат езици и технологии. От друга страна, са страшно недоверчиви към външния свят, защото така са ги учили в детството. Те са попили команди като не говори с никого, не взимай от никого, не яж това, не яж онова. По-охранявано дете от алфите няма. Те са като тежки престъпници на тежък режим. Водят ги до училище, прибират ги от училище. Техните родители са основно мениджъри логистика, водят ги на шест места всеки ден. Аз лично смятам, че те ще бъдат първото поколение от следващата цивилизация.

Ще го видим това, защото животът се удължава, а и процесите ще се случат много скоро. Като споменах удължаването на живота, да кажа, че това крие много рискове. От една страна, е чудесно, че имаме допир до повече поколения. Един ден смятах аз с колко поколения ще имам допир, ако доживея до 75 г., и стигнах до 10 поколения. Като почнем от прабаби и прадядовци, които ние помним, и стигнем до внуците и евентуално до правнуци. Представете си колко е шарен животът.

– Все още живеем с твърдението, че образованието е консервативна система, и харесваме този консерватизъм. Е, как тогава тази трудно променяща се система ще отговори на динамиката на живот на най-младите – алфите?

– Аз не смятам, че е добре, че системата е консервативна. Все още голяма част от образованието е онова, което е създадено в края на XIX век на база на индустриалната революция. И на 70% ние още учим така. Това образование създава изпълнители и хора, които са търсили големите фирми в националните държави. Ама търсили – минало време. Основата на това образование вече не върши работа и това е голямо предизвикателство. Системата трябва да се променя. Неслучайно казват, че децата не искат да учат. Ами не искат. Те виждат, че това, което им преподават, невинаги е приложимо дори в момента, пък камо ли в бъдеще. Пак да кажа, че хората ще учат постоянно. Ако искаш да не потънеш в дълбочината на забравата, постоянно ще трябва да учиш.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Сн. авторката