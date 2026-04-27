Бетонирали трупа на дядо в центъра на Велико Търново и две години взимали пенсията му

Шокиращият случай се разиграл на метри от сградата на Общината

ОСВЕН ТАЙНО ПОГРЕБАН 77-ГОДИШЕН МЪЖ Е БИЛ И БЕТОНИРАН В ДВОРА НА КЪЩАТА СИ В ЦЕНТЪРА НА БОЛЯРСКИЯ ГРАД.

За скандалния случай съобщи първо „Борба“, а разследването вече се прехвърли под наблюдението на Окръжна прокуратура. Шокиращото деяние беше разкрито в петък от полицията, а трупът е ексхумиран и откаран за аутопсия.

Възрастният мъж е обитавал жилище на метри от сградата на Община Велико Търново заедно с дъщеря си и двете си внучки. Страдал е от онкологично заболяване, което довело и до кончината му. Вместо да бъде положен в гробище, близките решават да пазят в тайна смъртта му. Когато съседи започнали да питат за него, обяснявали отсъствието му с продължително лечение.

Истината обаче била, че дядото е починал през 2024 г., но заради нищета наследничките му погребали тайно тялото и продължили да взимат пенсията.

Междувременно останали да живеят в апетитния имот, макар да бил продаден с условие, според което трябвало да премине в ръцете на новия собственик след смъртта на 77-годишния стопанин.

Униформените посетили жилището и след разпити трите жени признали какво се е случило с дядото. Органите на реда открили останките на човека в бетониран участък в двора на имота.

Очаква се разследващите да изяснят всички обстоятелства около случая, включително точната причина за смъртта, начина на укриване и размера на финансовата злоупотреба. Ако бъдат събрани достатъчно доказателства, на близките ще бъдат повдигнати обвинения.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката