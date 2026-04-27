„Боляри 2009“ с три шампионски титли от първенството по модерен петобой за подрастващи

Великотърновският клуб „Боляри 2009“ спечели две отборни и една индивидуална титли, едно второ и шест трети места от Държавното първенство по модерен петобой. Шампионатът във възрастовите групи до 15 години се проведе в Пазарджик.

В първия ден от състезанието за деца до 11 години момичетата станаха шампионки в отборното класиране. Габриела Фарцова(2016 г.) спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара, като изплува 50 м кроул за 40:22 сек. и избяга 600 м за 2:24:28 мин. Другите момичета от отбора – Даяна Крушева, Райя Георгиева и Виктория Кърпачева се класираха съответно на четвърто, пето и шесто място. Във същата възрастова група Християн Енев, Георги Атанасов, Димитър Рашков и Ивайло Калев заеха трето място отборно.

В следващия ден се проведе състезанието за деца под 13 години. Шампионска титла в индивидуалното класиране донесе Цветелина Коева (2015 г.). Тя плува 100 м кроул за 1:10:11 мин. и бяга 900 м за 3:02:68 мин. С нея на почетното трето място се качи Изабела Хамуде, която изплува дистанцията за 1:09:58 мин. и бяга за време 3:37:11 мин. Цветелина и Изабела, заедно с Габриела Фарцова и Даяна Крушева, спечелиха бронзови медали в отборното класиране. Момчетата в тази възраст останаха на четвърто място – Емилиян Красимиров, Георги Атанасов, Калоян Калев и Християн Енев.

В последния ден при деца до 15 г. момчетата в състав Алекс Лазаров, Христо Коев и Максим Куманов станаха отборни шампиони. Алекс Лазаров спечели сребърен медал в индивидуалното класиране с време 1:01:18 мин. на 100 м кроул и 9:08:11 мин. в комбинираната дисциплина – 3 пъти по 600 м бягане с три стрелби. Христо Коев се класира на трето място, а Максим Куманов на шесто. Момичетата – Цветелина Коева, Йоана Дражева и Дария Тек спечелиха бронзови медали отборно.

„Благодарим за упорития труд и постигнатите резултати на всички деца. Продължаваме да работим все така постоянно и целеустремено и да се готвим за следващите състезания от спортния календар“, коментираха ръководителите на отбора – главен треньор Цветанка Дилова и треньор Парашкева Коева, главен асистент към катедра ТМФВ на Великотърновския университет.