Доброволци почистваха Еленския Балкан и залесиха знакови места

Община Елена като съорганизатор и партньор се включи активно в организираното от „Ротари клуб“ – Елена, масово почистване на Еленския Балкан.

Миналия петък – 24.04.2026 г., служители от общинската администрация и общинското предприятие „Благоустрояване“ с общи усилия почистиха подходите към парк „Калето“. Премахнати бяха излишната храстова растителност и изсъхналите клони, а алеите бяха старателно изметени.

В централната градска част бяха окосени тревните площи, както и дендрариумът. В допълнение бяха засадени 100 дръвчета – черен бор и червен дъб, които ще допринесат за по-зелената и приветлива визия на града.

На 25 април пък се проведе инициативата на ротарианците в балканския град за почистване на Еленския Балкан, а в следващите седмици дейностите по почистване ще продължат по места и в населените места на общината.

Подобни инициативи вече се утвърждават като положителна традиция за Елена и обединяват хората в грижата за природата и градската среда. Нека продължим да показваме отговорно отношение към средата, в която живеем.