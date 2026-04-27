“Етър-Стил” със силно представяне на Държавното по спортна гимнастика

Изключително представяне направиха състезателите на СКСГ “Етър-Стил” на Държавното първенство по спортна гимнастика за „Купи Р. България“, проведено в София. Мъжкият отбор на великотърновския клуб за втора поредна година влезе в тройката. Кристиан Дуков, Марин Кисьов и Цветелин Цончев станаха бронзови медалисти и извоюваха отборна купа.

Индивидуално победителка при жените на прескок е  Кристина Димитрова. При девойки старша възраст Дария Велчева е пета на успоредка и шеста на прескок. При кадетките Гергана Илиева е пета на прескок и греда и седма на успоредка.

При младежите Александър Александров е пети на многобой, трети на прескок, четвърти на висилка, седми на кон с гривни и успоредка.

При мъжете Кристиан Дуков е пети на земя и седми на прескок, а Марин Кисьов е осми на земя и прескок.

“Да работиш с деца, като треньор! Да бъдеш студент, за да се развиваш професионално! Да се състезаваш за честта и името на клуба! Браво, респект и уважение! Достоен пример!”, написа на страницата на клуба в социална мрежа Калояна Крумова- Цончева, старши треньор на състезателите от “Етър- Стил”.

 

