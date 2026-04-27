Генади Иванов от Свищов спечели трета титла в Директорската спартакиада

Директорът на СУ „Николай Катранов“ Генади Иванов завоюва шампионска титла по тенис на маса в Деветата национална спартакиада за директори и техни заместници, членове на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

Спортното събитие се проведе в Сандански, като домакин на игрите за пореден път бе Емил Терзийски, директор на Земеделската професионална гимназия в града.

Над 150 директори се съревноваваха в десет вида спорт.

Генади Иванов спечели първото място в състезанието по тенис на маса без нито една загуба, след играни срещи с много достойни противници.

Настоящата шампионска титла е трета за Генади Иванов от Директорска спартакиада, след като през 2024 година той стана първи в надпреварата по тенис на маса и първенството по дартс.

Ана РАЙКОВСКА