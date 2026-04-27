„Изгрев 93“ спечели свищовското дерби и завърза битката за върха в Елитната областна футболна група

„Изгрев 93“ /Царевец/ победи “Земеделец- 93” /Козловец/ с 2:1 в среща от 14- я кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Така четири кръга преди края на сезона разликата в точките вече е четири в полза на настоящите първенци и лидери в класирането, но битката за върха се завърза. Свищовското дерби на стадион “Тончо Маринов” се игра пред около 500 души, които не останаха разочаровани от видяното. Играчите от двата отбора им поднесоха здрав мач с много голови възможности пред двете врати. Домакините поведоха с 2:0, с попадения на Калоян Димитров и Милко Блажев. За гостите Момчил Тодоров намали на 2:1, но опитите за изравняване не додоха резултат. До края отборът на “Земеделец- 93”, който защитива титлата си, има домакинства на “Левски 1986” /Стражица/ и „Бъдеще“ /Бутово/ и гостувания на “Чумерна” /Елена/ и „Лозен 1924“ /Сухиндол/. „Изгрев 93“ пък излиза на ФК „Недан“ и “Левски 1986” /Стражица/, а между гостуванията ще приеме „Левски“ /Лясковец/ и “Удар” /Бяла черква/.