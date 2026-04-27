Извършват категоризация на 147 язовира на територията на Великотърновска област

Със Заповед на Областният управител Валентин Михайлов се извършва категоризация на общо 147 язовира на територията на Великотърновска област. Това с е прави на всеки 6 години.

В момента експерти изготвят актуализиране на класифицирането на язовирите по степен на потенциална опасност.

Класификацията по чл.1 от Закона за водите включва комплексни и значими язовири. На територията на област Велико Търново като комплексни и значими са определени язовирите „Йовковци“ и „Александър Стамболийски“. Кои от водоемите са първа, втора или трета степен на потенциална опасност ще може да се каже след приключване на класифицирането.

Има язовири, които не подлежат на класифициране, защото не представляват водоеми за трайно ползване и не отговарят на определението за язовири, но са заведени некоректно в регистъра на информационната система. В региона те са 12.

След приключване на пролетните проверки на техническото и експлоатационното им състояние от собствениците, съобразно Закона за водите и по чл. 10 от Наредбата за техническата безопасност, през месец май по график ще започне проверката на язовирните стени и съоръженията към тях.

Инспекцията ще бъде извършена от Междуведомствена комисия, назначена със заповед на Областния управител.