Иззеха наркотици от две жени и мъж

Наркотични вещества иззеха служители на полицейското управление в Горна Оряховица.

В петък в железничарския град е извършена проверка на 18-годишна местна жителка. Намерена и иззета е саморъчно свита цигара, съдържаща тревиста маса, с тегло около 1 грам, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Същия ден е извършена проверка и на 25-годишна от същия град. В нея е намерен и иззет плик, съдържащ около 1,5 грама тревиста маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Вечерта в Лясковец е извършена проверка на 36-годишен мъж.

В него е открит плик с 2 грама бяло прахообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на синтетичен наркотик.

По трите случая са образувани бързи производства.

