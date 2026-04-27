Къде ще спира токът във вторник, 28 април

На 28.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Павликени – ТП Дружба, ВЕЦ Павликени, ТП ТМСС, Фирма ХАЙПРО-България /птицекомбината/, ТП 111 – част от ул. Ловец, ул. Л. Каравелов, ул. Филип Тотю, ул. К. Р. Черкеза, ул. Вихрен, ул. Средна гора, ул. Рила, ул. Мусала, ул. 1-ви Май, ул. П. Славейков, ул. Иван Маслев, част от ул. Поп Харитон, МТП Маринополци – Ресторант Бора, ТП БКС – фирма Наслада и останалите фирмите захранващи се от този ТП, МТП Бели бряг, ТП Булгарцвет, ТП Обменен пункт – Обменен пункт и фирмите намиращи се на територията на бившият стопански двор и бившата фирма Агрострой, ТП Сортови семена – Сортови семена Павликени, ТП Стопански двор 1, ТП Стопански двор 2 – всички фирми намиращи се в района на бившият стопански двор Павликени, БКТП Раденко, БКТП БОН, ТП Поделение – Военно поделение, БКТП Карина, и всички фирми намиращи се в районните на посочените ТП и захранващи се от ВЕЛ Павликени.

На 28.04.2026 г., от 8:30 ч. до 9:00 ч., от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Павликени – абонатите захранени от БКТП Керпи Павликени.

На 28.04.2026 г., от 8:30 ч. до 9:00 ч., от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Павликени – ТП ЗХО- Завод за хартиени опаковки, ТП Сервиза – фирма Агроинвест, фирма Росица, фирма Фидус продукт, Автосервиз Автодарси, ТП Автобаза – Фирма Павтранс – 94, фирма Цветмари – ИГ, Фирма Замер – ЕООД и всички фирми намиращи на територията на бившия ДАП и захранващи се от ТП Автобаза, ТП Напоителна система – Стопански двор, ТП Николай Енев – фирма Елит, ВиК Павликени, БКТП Денимес, ТП Хлебозавод, резервно захранване ЗПС КГА /фирма Метарем/ и всички фирми намиращи се в районите на посочените ТП и захранващи се от ВЕЛ Хартиени опаковки.

На 28.04.2026 г., от 10:00 ч. до 10:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Свищов, кв. Стоян Ников – ул. Студентска, 33-ти Свищовски полк от №91 до №97 и от №108 до №110, ул. Младост №6, Вили ТП 23, Ива трейдинг 2012 ЕООД, ЕРП Север АД, Коев-СД ООД, Марбо-08 ЕООД, Винпром Свищов АД, Агрорен ЕООД, Томика Метал АД, Сивел ЕООД, Атлантис ЕООД, Дунав Автотранспорт 2 ЕООД, ЛГЛ Ойл ЕООД, АБВ-1 ЕООД, Кашел Мениджмънт България ЕООД, Богара ООД, Бендида 2017 ЕООД, Студентски град.

На 28.04.2026 г., от 10:00 ч. до 15:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. Патриарх Евтимий от №105 до №107 и №78, ул. Черни връх №76, Виктори 2000 ЕООД, ЕТ Джордан-Йордан Колев, Мартекс ООД, Устрем АД, ул. П. Евтимий 76, част от ул. Патриарх Евтимий 74, корпус Юг, к-с Симеон Ванков, ЦДГ Слънчо, ул. Черни Връх 72.

На 28.04.2026 г., от 14:30 ч. до 15:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Свищов: ул. Бачо Киро от №2 до №19, ул. Бузлуджа от №11 до №25, ул. Витоша, ул. Люлин от №21 до №25 и №24, ул. Никола Петков №33, ул. П.Евтимий 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 60, ул. Рила 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Рожен №1 и №2, ул. Хемус, ул. Черни връх, ЦДГ Радост, СУ Цветан Радославов.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица – ул. Ангел Кънчев №43 до №47, ул. Славянска №12 до №14 и от №3 до №5. Фирми: ЦДГ Ален мак.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 9:20 ч., от 12:40 ч. до 13:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица – Складова Техника АД – ул. Цар Освободител, ул. Петър Берон, ул. Пролет №1 до №7 и от №1 до №8, ул. Славянска №1 до №7 и от №2 до №14, ул. П. Яворов, ул. Ангел Кънчев №46 до №82 и от №31 до №41, ул. Марин Дринов №1 до №43 и от №2 до №40, ул. Георги Бошнаков, ул. Стоян Михайловски, ул. Васил Левски №14 до №20, ул. Вичо Грънчаров №10 и №12, ул. Христо Смирненски от №1 до №19 и №18 Детска градина Ален мак, Автошанс 2006 ЕООД, Складова техника, ПТГ Васил Левски (зали по практика), Йониси-93 ЕООД, МАТ 2001 ООД, ДП ДГС, ЕТ Роса 46, Пиканта ЕООД, Макс Телеком ООД, СОУ Г. Измирлиев, Макс Марк ООД, ЕТ Бъки, ЕТ Андромеда 91С, ЮППИ ООД, Български пощи ЕАД, Прогрес ЕООД, ЕТ Стефан Русанов -Фостър, ЕТ Вентерз, Амбарица ООД, Аби-Трейд-2013 ООД, ДП БСТ, ЕТ Мирста, Mирвана ЕООД.

На 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Димитър Полянов от № 1 до № 9 и от № 2 до № 18, ул. Освобождение от № 43 до № 47 и от № 70 до № 74.