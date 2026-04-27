Маратон от срещи с деца и възрастни направи във Велико Търново авторката Ивелина Радионова

ДВЕТЕ СИ НОВИ КНИГИ „ДЪХЪТ НА МАМА“ И „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА АРДИН“ ПРЕДСТАВИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АВТОРКАТА ИВЕЛИНА РАДИОНОВА. Само за един ден тя направи четири срещи, всички те част от „Фоайе на книгата“ 2026. Ивелина Радионова разговаря с деца, за да им разкаже за приключенията на Ардин, а с порасналите си почитатели сподели как се е родила лиричната й книга „Дъхът на мама“.

„Въпреки че е представена като лирична книга, „Дъхът на мама“ не е книга с поезия.

В нея има писма, 76 на брой, написани като послания от майка към нейната дъщеря с нежни, утешаващи и обични думи“, казва Ивелина Радионова и обяснява, че идеята за тази книга се родила след смъртта на нейната майка. Когато това се случило, Ивелина все още искала да чува и вижда майка си, да търси съветите й, когато й е трудно и да споделя с нея веселите си моменти от деня. За да бъде това възможно, тя решила да напише писмата. „Помислих си, че има много хора като мен, изгубили майките си. Независимо на каква възраст си, такава загуба е много трудна. Надявам се, че всеки ще намери в моите писма, гласа на своята майка и ще разпознае нейните думи“, казва още авторката.

„Приключенията на Ардин“ е първата детска книга, която Ивелина Радионова издава.

Тя е история за момче, което живее в родопско село, близо до Кърджали. Кръстено е на река Арда, която е била любимата река на майка му. „Ардин е изобретателно, любопитно, ученолюбиво момче, с една дума добросторник, който иска да помогне с каквото може на всеки и да промени света. Книгата е роман, съставен от истории и е най-близо до деца на възраст 4-5 – до към 13-14 г.

„Разбира се, че книгата може да се хареса и на възрастни хора, стига те да са запазили детското си пламъче и да продължават обичат приказки. Защото историята за Ардин е приказка, в която се разказва как той си прави флейта от едно изсъхнало дърво. Флейтата е, разбира се, вълшебна, събира около момчето всички животни и те го слушат като един малък Орфей“, разкрива малко от сюжета Ивелина Радионова.

В книгата като главен герой присъства и една сврака Гая, която умее да говори и успява да научи Ардин на езика на животните. А той записва всяка мъдрост, която научава от новите си приятели в дебела книга.

„Приключенията на Ардин“ завършват в края на лятото, защото той трябва да тръгне на училище, но краят е отворен и предполага продължение. Втората книга ще разказва за пътешествията на Ардин и Гая по света, споделя Ивелина Радионова, която има зад гърба си вече 16 издадени книги.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

