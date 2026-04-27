Местно училище представи иновативно обучение с 3D технологии и реверсивен инженеринг

Модел за обучение чрез 3D технологии и реверсивен инженеринг представи инж. Пламенка Николаева по време на Х Кръгла маса за добри педагогически практики.

Тя е преподавател в Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени.

Във форума участваха учители от пет области на страната. Моделът, изграден върху проектно-базирано обучение, проследява реален инженерен процес – от 3D сканиране на дефектирало бутало и обработка със софтуера SolidWorks, до създаване на нов детайл чрез 3D печат.

Практиката демонстрира как учебният процес се трансформира в реална работна ситуация, развивайки практическите умения и интереса на учениците към високотехнологичните професии.