Местно училище търси 7000 евро, за да изпрати ученички на Световното по креативен дизайн в САЩ

СУ „Иван Момчилов“ има нужда от съдействие, за да бъде събрана сумата от 7000 евро, с която ученички от школото да участват на световните финали на Международното младежко компютърно състезание по креативен дизайн в Анахайм, Калифорния.

През последните 14 години американската компания Certiport заедно с Adobe организират форума. В Adobe Certified Associate World Championship участниците изграждат графичен проект с едновременното използване на Photoshop, Illustrator и InDesign.

Тази година в квалификациите участваха голям брой ученици от над 100 държави. С най-добро класиране в България са Никол Миндизова и Сияна Чергиланова от 10 „а“ на СУ „Иван Момчилов“. Те са в основата на отбора, който с още един състезател от Бургас ще представи страната на световните финали в САЩ. Надпреварата ще се проведе от 26 до 29 юли 2026 г.

Финансовата помощ е необходима за самолетните билети и престоя в САЩ по време на състезанието. Желаещите да подпомогнат това изключително постижение могат да преведат пари по следната банкова сметка:

BG02CECB97903198195101 с основание „Състезание САЩ“ и получател СУ „Иван Н. Момчилов“.

Михаил МИХАЛЕВ