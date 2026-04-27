Нова защитена местност в областта заради редки степни видове и местообитания
СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЮЛИЯН ПОПОВ беше обявена нова защитена територия край Свищов.
Тя влиза в регистъра с наименованието „Степни съобщества край река Студена“. Местността се намира в землището на село Хаджидимитрово и обхваща близо 694 дка.
Инициативата за обявяването й бе на Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Целта е да се съхранят ценни степни екосистеми и редки растителни видове, характерни за този район.
Сред защитените видове в локацията са българският сърпец, ледебурдовият миск, рогчестото сграбиче и българският жълт хедизарум.
Протекцията обхваща и специфични растителни съобщества като Дунавските льосови степи и континенталните солени степи, които са рядко срещани и с висока консервационна стойност.
След като районът получи статут на защитен, в него са забранени дейности от хората, които могат да увредят природните местообитания.
