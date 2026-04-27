Ново оборудване ще получи Доброволно формирование – Велико Търново

С НОВО ОБОРУДВАНЕ ЩЕ БЪДАТ ПОДСИЛЕНИ УЧАСТНИЦИТЕ В ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Това ще се случи в началото на май, а средствата са осигурени от проект в партньорство с РДПБЗН в старата столица. Сред очакваните нови придобивки ще са бензинови мотопомпи за мръсна вода.

Междувременно членовете на структурата не спират да надграждат своите знания и умения. На 25 април доброволците участваха в съвместно практическо занятие, организирано и проведено от служители на пожарната.

То се проведе на река Янтра в района на ул. „Ксилифорска“ и беше насочено към повишаване на компетенциите при работа с противопожарни мотопомпи при черпене на вода от открит водоем.

Практическата част беше ръководена от гл. инспектор Пламен Иванов и инспектор Димитър Желев.

Следващото предизвикателство пред местното доброволно формирование е участие в националното състезание в Бяла.

Галина ГЕОРГИЕВА