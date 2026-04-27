Окръжна прокуратура – Велико Търново наблюдава разследване на погребан мъж в двор на къща 

Окръжна прокуратура град – Велико Търново ръководи разследване по досъдебно производство, започнато на 23 април във връзка със смъртта на 77-годишен мъж.

В хода на производството е установено, че мъжът е открит погребан в двора на къща в централната част на Старата столица без близките му да са съобщили за смъртта му и тя да е документирана по надлежния ред. Той е бил онкологично болен и дълго време не е бил виждан от съседите си.

При извършения от разследващите оглед, с участие на съдебен лекар и последвалата аутопсия, по трупа не са констатирани данни за насилствена смърт.

“Назначени са няколко експертизи за изясняване на всички обстоятелства около здравословното състояние и смъртта на лицето.Разпитват се свидетели, приобщават се документи, извършват се и други действия по разследването. Това се прави, за да се изяснят всички постъпки на живелите в едно домакинство с него и техните роднини и да се прецени тяхната подследственост”, заявяват от държавното обвинение.

Действията по разследването продължават под наблюдението на ОП – Велико Търново.

