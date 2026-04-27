Отборна титла и 16 медала за бойците от Областта от шампионата по кудо

Състезателите от Област Велико Търново станаха отборен шампион на Държавното първенство по кудо за 2026 година.

Кудо бойците от школата на Божанови спечелиха 16 медала, от които 7 златни, 7 сребърни и 2 бронзови, от шампионата в Харманли.

Треньорите Владимир Божанов и Митко Божанов представиха 17 бойци от Велико Търново, Павликени и Горна Оряховица, които изучават японското смесено бойно изкуство кудо, както и двама съдии.

Златни медали взеха: Николай Топалов и Янислав Добрев от Велико Търново, Зарина Иванова, Габриел Йорданов, Калоян Кирилов, Цветелена Военкина и Захари Кирилов от Павликени.

Вицешампиони са: Деан Топалов и Габриел Иванов от старата столица, Йордан Костадинов и Мартин Младенов от Горна Оряховица, Александър Трифонов, Белослава Иванова и Алексис Георгиев от Павликени.

С бронз се окичиха Сияна Георгиева и Пресиян Тонков от Павликени.

Без отличие остана Константин Атанасов.

Това беше най-важното състезание за годината, защото е квалификация за Европейското първенство за младежи, мъже, жени и ветерани. За втора поредна година България ще бъде домакин на шампионата на стария континент, а успехите на Зарина Иванова, Белослава Иванова и Габриел

Иванов им гарантират място в българския национален отбор, съобщиха от школата.

След отличното представяне на състезателите от областта именно Велико Търново ще бъде домакин на следващото състезание от спортния календар на Българска федерация по кудо. Събитието е насрочено за 7

ноември. Тогава се очаква близо 40 състезатели да представят градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени.