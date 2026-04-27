Откриха три нови игрища в ПГАТ „Цанко Церковски“ за 110 000 евро

С три нови игрища ще разполагат учениците от ПГАТ „Цанко Церковски“. Две са за волейбол, едно е комбинирано за баскетбол, футбол и хандбал.

Те ще предоставят на възпитаниците на гимназията още по-добри възможности за спорт и активен живот. Новите игрища са оборудвани с необходимите спортни съоръжения (кошове, мрежи и врати), специални настилки и трибуни.

На официална церемония директорът на ПГАТ „Цанко Церковски“ Миглена Желязкова, зам.-кметът на община Павликени инж. Анастасия Вачева и Асен Георгиев – учител по физическо възпитание и спорт, прерязаха лентата на новите спортни площадки. Те бяха осветени с водосвет от отец Димитър.

Инвестицията е на стойност близо 110 000 евро, осигурени по Програма на МОН за „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“.

Част от празничната програма бяха и няколко спортни срещи по футбол, баскетбол и волейбол, като учениците бяха облечени с екипи, осигурени по националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.