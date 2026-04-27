Пазарът на труда се активизира, в три отрасъла изнемогват за кадри

Пазарът на труда през април е особено активен, като в Бюрото по труда – Велико Търново, в средата на месеца са обявени 142 свободни работни места.

Сред отраслите, търсещи спешно кадри, се открояват енергетиката, хотелиерството и ресторантьорството и пътното строителство. Обявени по 10 вакантни позиции, има за монтажник за електрооборудване и за монтьор за изпитване на електросъоръжения. С увеличаването на ремонтите на пътищата през пролетта фирма търси 10 работници за полагане на пътни настилки. Има и две места за монтьор на земекопни машини.

Началото на туристическия сезон отново изправя сектора пред затруднения в намирането на кадри. Спешно се търсят 3 камериерки, 5 готвачи в заведения за бързо хранене, 5 салонни управители, места има и за помощник-готвач, работник в кухня, пиколо, сервитьори с английски език и компютърни умения, сладкари.

Охлаждането на пазара за недвижими имоти и спадът на сделките активизира и агенциите в търсене на нови клиенти. Места има за трима брокери на недвижими имоти.

Има глад и за помощен персонал, като 9 свободни работни места са обявени за зареждач на материали и полуфабрикати. Явно дефицитни стават и склададжиите, защото има 12 вакантни позиции за длъжността.

Продължават да се търсят шофьори, охранители, шивачки, електромонтьори, чистачи, санитари, товарачи, общи работници, механици, касиери, машинни оператори, автомонтьор, водач на електрокар.

Търсят се и кадри на по-специфични позиции, изискващи средно и дори висше образование. Такива са изпълнител с компютърни умения, икономист плановик, оперативен счетоводител, технически сътрудници с английски език и др.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Бюро по труда – Велико Търново, през месец март е 4% при 5,3% за страната и 5,8% за област Велико Търново. По общини безработицата е, както следва – община Велико Търново 3,1%, община Елена 10,3% и община Златарица 15,8%.

Регистрираните безработни през месец март в Бюрото по труда – Велико Търново, са 1 594. Новорегистрираните са 263 безработни. Освен тях други 37 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Бюрото по труда. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници за месеца са активирани 59 неактивни лица за регистрация.

През месец март 2026 г. 205 безработни лица са започнали работа, наблюдава се увеличение на броя им в сравнение с предходния месец февруари. 14 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез Бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е, както следва: хотелиерство и ресторантьорство – 31%, преработваща промишленост – 22%, административно-спомагателни дейности – 9%, строителство – 8%, търговия – 8% и др.

Сред най-търсените професии през март са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; водачи на МПС и подвижни съоръжения; неквалифицирани работници в добивната и преработвателната промишленост, строителство и транспорт; стопански и административни служители; чистачи, помощници и др.

Ана РАЙКОВСКА