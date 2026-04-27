Планов ремонт оставя голяма част от Горна Оряховица без вода утре

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с изграждането на нов водопровод и изпълнениието на инвестиционна програма от Община Горна Оряховица по улица “П.Р.Славейков”, на 28.04.2026 г. (Вторник) от 08:00ч. до 18:00ч. ще бъде спряно водоподаването за кв.”Пролет”, ул. ” Славянска”, ул. “Юрий Гагарин”, ул. “Васил Левски” и прилежащите им.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.