понеделник, април 27, 2026
Последни:
"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 23.04.2026 г. (четвъртък) от 09:00ч. до 13:00ч. ще бъде спряно водоподаването за гр. Дебелец.
Общество

Планов ремонт оставя голяма част от Горна Оряховица без вода утре

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с изграждането на нов водопровод и  изпълнениието на инвестиционна програма от Община Горна Оряховица по улица “П.Р.Славейков”, на 28.04.2026 г. (Вторник) от 08:00ч. до 18:00ч. ще бъде спряно водоподаването за кв.”Пролет”, ул. ” Славянска”, ул. “Юрий Гагарин”, ул. “Васил Левски” и прилежащите им.
 При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Вижте още

ФИННИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ

Мобилната станция в Дебелец засече превишение на нормата за фини прахови частици

БОРБА БГ 620 четения 1
пазач портиер

Промени в социалните услуги в община В. Търново от догодина готвят от местната администрация

БОРБА БГ 2844 четения 0

Приета е забрана за улов на четири вида есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море

БОРБА БГ 268 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *