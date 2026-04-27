Правят първия в областта парк с водни колелета и изкуствено езеро

Първият в областта парк с водни колелета и изкуствено езеро може да заработи още следващото лято в Павликени. Старото водно огледало в близост до зоопарка в града вече е напълно обновено.

Вече има избран изпълнител и предстои да бъде сключен договор за облагородяването на парк „Кирил Ракаров“ в частта около изкуственото езеро. Той ще бъде на стойност 940 000 лв. без ДДС.

Ще бъде изградена малка амфитеатрална площадка за концерти, както и детска площадка по безопасност на движението. Идеята е до водното огледало да се постави преместваем обект за снекбар или кафе, за което ще бъде проведен търг. Бъдещият наемател ще може да използва езерото и да сложи различни атракциони като водни колела.

Целта е ремонтните дейности и тръжните процедури да бъдат завършени до края на годината, за да може от следващото лято мястото да се превърне в любимо за деца и възрастни от близо и далеч.

Водното огледало е ремонтирано още от миналата година, преминали са приемателните комисии, но в момента е източено, за да няма проблеми през зимния сезон. Размерите му са напълно достатъчни за водни колелета и лодки, над него има и мостче. Има изградени филтри и други съоръжения, като договорът с наемателя ще бъде и свързан с поддръжка на съоръжението.

Михаил МИХАЛЕВ