Ансамбъл Пирин
С премиера на спектакъла „Слънце да огрее“ Ансамбъл „Пирин“ разказва във Велико Търново за Априлското въстание

БОРБА БГ

Ансамбъл „Пирин“ представя пред публиката във Велико Търново своя мащабен спектакъл „Слънце да огрее“ – вълнуващо сценично пътешествие през богатството на българската народна памет.

Събитието ще се състои на 28 април от 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“. Входът е свободен, а покани могат да бъдат получени от касата на ДКС „Васил Левски“, за да се гарантират места за всички желаещи.

Спектакълът ще бъде представен във Велико Търново по повод отбелязването на 150 години от Априлското въстание – една от най-светлите и значими дати в българската история, символ на саможертва, свобода и национално достойнство. Събитието носи и силен заряд на родолюбие и историческа памет, като напомня за дълга към предците и за живата връзка между поколенията.

Заглавието „Слънце да огрее“ е вдъхновено от едноименната песен на българите от покрайнините – преселници, които в думите „ветер да подуйне, слънце да огрее“ носят своя копнеж, тъга и надежда. Спектакълът е художествен поклон към техния дух и към живата връзка с корена, която надживява времето и разстоянията.

На сцената оживява пъстра палитра от различни фолклорни области на България – пиринци, власи, турлаци, гагаузи, шопи, родопчани, вплетени в един емоционален и въздействащ разказ. В спектакъла участват над 60 изпълнители, които превръщат сцената в многопластово живо платно.

Хореографията е дело на Мирослав Димитров и Венета Ценова, които съчетават традицията със съвременна сценична динамика. Музикалната картина е изградена от Марек Дяков и Латинка Костова, чието творчество вдъхва нов живот на фолклорните мотиви.

„Слънце да огрее“ е спектакъл, който възвисява, трогва и вдъхновява – истински празник на българската традиция, памет и родолюбие, който Ансамбъл „Пирин“ споделя с публиката в цялата страна.

