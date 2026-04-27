„Рамус“ иска да купи общинската болница в Г. Оряховица

Инвеститорът планира вложения за милиони в клиниката, граждани излизат на протест срещу сделката

СЪДБАТА НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПРОВОКИРА ОСТЪР ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ СЛЕД ПОЯВАТА НА ЧАСТЕН ИНВЕСТИТОР, КОЙТО ПОЖЕЛА ДА КУПИ ЛЕЧЕБНИЦАТА.

Само ден след като от ръководството на клиниката съобщиха, че единствената възможност за добро и устойчиво бъдеще на здравното заведение е приватизация, кметът Николай Рашков входира такова предложение до Общинския съвет.

Темата ще бъде разгледана в четвъртък на редовното заседание на местния парламент, а междувременно вече провокира разделение между жителите на Общината. Мненията на гражданите са на двата полюса. Едни са убедени, че превръщането на МБАЛ в частна болница ще осигури модернизация и по-добро качество на лечението, а други са твърдо против заради опасения, свързани с непосилни такси за платено медицинско обслужване, каквито в момента няма. На 30 април в 8:30 ч. пред сградата на Община Горна Оряховица е насрочен протест под надслов „Не пипайте болницата“.

Според кметът Николай Рашков решението за търсене на частен инвеститор не е политическо, а продиктувано от реална опасност за лечебницата. Той се позовава на предупрежденията на Сдружението на общинските болници в България, съгласно които новите изисквания за медицински стандарти могат да се окажат непосилни за редица общински лечебни заведения. А именно отпадане на клинични пътеки, отлив на персонал и навлизане в тежки финансови времена за стационарите. Посочва като добър пример решението на Общинския съвет в Панагюрище, който преди време одобри приватизацията на тамошната общинска болница и днес тя функционира като успешна частна клиника.

Инвеститорски интерес към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ е заявен от доц. д-р Росен Михайлов в качеството му на управител на Самостоятелната медико-диагностична лаборатория „Рамус“. Той предлага закупуване на лечебницата и диагностично-консултативния център към нея.

Предложеният бизнес план залага средно по 400 000 евро годишни инвестиции и цялостна трансформация на здравното заведение. Сред ключовите акценти са изграждане на т.нар. затворен цикъл на обслужване – от диагностика до болнично лечение и рехабилитация, модернизация на спешно отделение, звеното за образна диагностика и други структури, внедряване на единна болнична информационна система. Предвижда също вложения във високотехнологична апаратура като ангиограф, развитие на еднодневна хирургия и създаване на специализиране центрове по женско здраве, диабет и др. Заложено е и разкриване на ВИП сектори и възможност за медицински туризъм.

Като очаквана цел е вписано постигане на 50-60%-ова заетост на леглата и повишаване на доходите на медицинския персонал.

Приватизацията обаче породи сериозен страх в местните заради опасения, че лечението може да стане твърде скъпо, а достъпът на социално уязвими групи ще бъде ограничен. Тревоги имат и заради риска печалбата да не измести обществената функция на болницата. Битува мнението, че отделенията, които не генерират големи приходи, ще бъдат затворени за сметка на тези, които са по-печеливши. Не липсват и хора, които напомнят, че няма гаранции за запазване на дейността на клиниката след придобиването от нов собственик и според тях е по-удачно да бъде продадена Транспортна болница, а не МБАЛ.

Появиха се и критики заради безпрецедентното форсиране на процедурата. Според местните следва първо да се направи допитване на населението и едва след обща положителна нагласа да се предприеме приватизация.

В последните 10 години МБАЛ „Св. Иван Рилски“ беше оборудвана с модерна медицинска апаратура и се извършиха ремонти на ключови отделения. Според последния финансов доклад на лечебницата тя е на печалба от около 250 хил. евро и е необяснимо защо се алармира за евентуална опасност от фалит в бъдеще. Местните посочват, че дори за общинските болници в Павликени и Свищов, които са в далеч по-тежко финансово положение, не са водени преговори за евентуална приватизация.

Част от големите дарители, които са осигурявали средства и вложения за клиниката, изразяват разочарование от запланираната сделка, а бившият народен представител Димитър Николов увери, че ако се даде зелена светлина за продажба, ще има жива верига от граждани около болницата, в която ще участва и той.

Ако Общинският съвет одобри включването на клиниката в годишния план за приватизация, предстои анализ и пазарна оценка на лечебницата.

Галина ГЕОРГИЕВА