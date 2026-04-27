С обновен училищен музей посрещна 105-ата годишнина от създаването си ПТГ „Васил Левски“ в Горна Оряховица

Откриха обновения училищен музей в Професионалната техническа гимназия „Васил Левски“ в Горна Оряховица.

В него се съхраняват експонати, разказващи историята на учебното заведение, което е създадено през 1921 г. в Драганово като Държавно коларо-железарско училище. Откриването на музея бе част от честванията по повод 105-ата годишнина от основаването на познатия на всички механотехникум. Празника уважиха заместник-кметът Даниел Божанков, Боянка Димитрова от Регионалния инспекторат на образованието във Велико Търново, настоящи и бивши учители и ученици, директори на училища.

„Освен към нашия патрон изказваме почит и към всички творци на историята на училището ни. Зад успехите на нашите ученици през годините стоят творческите усилия и всеотдайността на много бивши и настоящи учители, превърнали работата си в призвание. Затова на днешния празник изразявам уважението си към тях и благодаря на всички, помогнали за просперитета на нашата професионална гимназия“, обърна се към гостите директорът Габриела Данаилова.

Този празничен ден е израз на уважение към традициите, към постигнатите успехи и към усилията на всички, които градят авторитета на гимназията като утвърдено средище на професионално образование. Със своята дейност вие подготвяте млади хора с практически умения, знания и увереност, необходими за успешната им реализация. Изразяваме признателност към учителите за техния професионализъм и всеотдайност, както и към учениците за тяхната амбиция и стремеж към усъвършенстване на нови знания, поздрави присъстващите от името на кмета Николай Рашков и председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов заместник-кметът Даниел Божанков.

Приветствия отправиха още Илиан Дюлгеров от випуск 1979, Боянка Димитрова от РУО, дългогодишният учител инж. Павлинка Николова, която връчи на директора Габриела Данаилова специален почетен знак.

Като председател на хор „Славянско единство“, инж. Николова отправи поздрави и благодарност за благотворителната инициатива на ученици от ПТГ за закупуване на преносимо пиано за хора. Поздрав от името на Сдружение „Човеколюбие“ и БАС отправи Неделчо Неделчев. Двете организации редовно подкрепят ученици в неравностойно положение. Книга на друг дългогодишен преподавател – Емил Попов, подари дъщеря му Роза Попова.

Тържествената програма включи мини театрална постановка, която разказа за разликата между предишните и настоящите ученици, както и изпълнения на танцов състав „Пъстреница“.

След официалната част бе открит и училищният музей. Лентата прерязаха директорът на училището Габриела Данаилова, заместник-кметът Даниел Божанков и Илиан Дюлгеров, представител на випуск 1979, осигурили част от средствата за обновяването на музея.

Училищният музей съхранява богат снимков материал, представя училищни униформи, Хвърковатата чета на Бенковски, изработена от дърво от учителя по история Стоянов, и още редица експонати.

Част от сбирката е и летописната книга на Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, която се съхранява в кабинета на настоящия директор Габриела Данаилова.