Шведски гигант купи великотърновска фирма с офис на „Пишмана“ за над 2 млн. евро

За пръв път AI консултира подобна сделка

Впечатляваща сделка за над 2 млн. евро беше осъществена с великотърновска фирма.

Шведската публична технологична компания White Pearl Technology Group придоби една от най-бързо развиващите се български дигитални агенции – CreateX, която е със седалище в старата столица в квартал „Бузлуджа“.

Зад нея стои един от най-вдъхновяващите млади хора в България, а именно Александър Иванов, известен като Даскал Алекс. Пред „Борба“ той разкри повече подробности за сделката, която е уникална за Европа, тъй като е осъществена и водена основно от изкуствен интелект. За първи път консултантска фирма, изградена изцяло около AI, доведе до успешно приключена трансгранична сделка.

„Създадох фирмата преди близо 9 години. Тя е великотърновска компания, регистрирана във Велико Търново и голяма част от хората в нея са от града, имаме офис на „Пишмана“. Иначе това е първата сделка в ЕС, за която е използван толкова много изкуствен интелект. Благодарение на AI успяхме да намерим подходящ купувач, който да отговаря на редица изисквания, да преведем документацията от последните 5 години“, обясни Александър Иванов.

Сделката стартира от близо 1 млн. евро, но няма горна граница и може да достигне до 3 млн. евро. А купувачите са голяма технологична компания.

„Нашата компания ще продължи да функционира на територията на България със същото име и мениджмънт и на практика това беше едно от нещата, за които се договорихме за следващите три години, докато тече изплащането. Ние имаме пълен контрол и нищо не се променя към този момент“, сподели още Александър Иванов.

Даскал Алекс е артистичен псевдоним, който идва от времето, когато е бил учител на „Заедно в час“. Така започва и неговата кариера, след това и като преподавател в Софтуерния университет. Над 50 000 души са минали през неговите курсове, а той често обикаля и училищата в цялата страна. Преди няколко години беше на посещение и в Старопрестолната гимназия по икономика, където е бил ученик.

„Това, че идваш от малък град в България, не означава по никакъв начин че си ограничен, а напротив. В света, в който живеем, няма никакво значение откъде си, а какво можеш да донесеш на пазара. И благодарение на това, че оперираме вече в евро, това ни отваря към чужди инвестиции. Рисковете са много по-малки, затова чужди компании поглеждат към България. Има едно светло бъдеще, което си зависи само и единствено от нас самите. Ограниченията са повече в нашите глави“, убеден е Александър Иванов.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: Старопрестолна гимназия по икономика