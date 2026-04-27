понеделник, април 27, 2026
Последни:
Крими

Спипаха двама неправоспособни с нерегистрирани мотоциклети и водачка с нерегистриран автомобил

БОРБА БГ 76 четения 0 Comments

Двама неправоспособни водачи с нерегистрирани мотопеди установиха служители на РУ – Горна Оряховица.

В петък вечерта в железничарския град е извършена проверка на мотопед, управляван от 26-годишен от с. Драганово. Изяснено е, че водачът не притежава необходимото свидетелство за управление на превозното средство, а возилото не е регистрирано по установя ред.

В събота в Горна Оряховица е засечен и 36-годишен водач без книжка да кара нерегистриран мотоциклет в Горна Оряховица. Нерегистриран автомобил установиха служители на РУ – Павликени.

Същия ден в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 51-годишна местна жителка. Оказало се, че колата е със служебно прекратена регистрация.

По трите случая са започнати бързи производства.

Вижте още

Пожарът край Арбанаси е овладян, огънят обхвана близо 850 декара площ

БОРБА БГ 2304 четения 1

Арестуваха 20-годишен за грабеж в местността Лесопарка

БОРБА БГ 229 четения 0

14-годишен хванат с марихуана

БОРБА БГ 123 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *