Спипаха двама неправоспособни с нерегистрирани мотоциклети и водачка с нерегистриран автомобил

Двама неправоспособни водачи с нерегистрирани мотопеди установиха служители на РУ – Горна Оряховица.

В петък вечерта в железничарския град е извършена проверка на мотопед, управляван от 26-годишен от с. Драганово. Изяснено е, че водачът не притежава необходимото свидетелство за управление на превозното средство, а возилото не е регистрирано по установя ред.

В събота в Горна Оряховица е засечен и 36-годишен водач без книжка да кара нерегистриран мотоциклет в Горна Оряховица. Нерегистриран автомобил установиха служители на РУ – Павликени.

Същия ден в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 51-годишна местна жителка. Оказало се, че колата е със служебно прекратена регистрация.

По трите случая са започнати бързи производства.