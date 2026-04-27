Състезателки от 25 клуба участваха в Международна купа “Търновска перла”, „Астрея“ с шест шампионски титли

Старопрестолният град посрещна петото издание на Международна купа “Търновска перла”, организирано от Спортен клуб “Астрея” в партньорство с Община Велико Търново, Български чирлидинг съюз, ОУ “Бачо Киро” и “ДГ “Соня”. Тази година в състезанието, което е част от спортния календар на Български чирлидинг съюз, участваха 25 отбора от страната, Румъния, Полша, Чехия и Унгария.

България бе представена от клубовете във Варна, Ветрен, Горна Оряховица, Добрич, Дряново, Елин Пелин, Карнобат, Левски, Монтана, Нова Загора, Нови пазар, Пазарджик, Русе, София, Сливен, Свиленград, Стара Загора, Тервел, Шумен, Ябланица и Ямбол. Отборите мериха сили в два състезателни дни, а през първия ден жителите на града имаха възможността да се насладят на красотата и мащабността на събитието, като част от отборите взеха участие в парад, завършил пред МДТ “Константин Кисимов”.

Там се проведоха официалното откриване и награждаването от първия състезателен ден, като гост на събитието беше заместник-кметът Георги Недев. Той приветства участниците и им пожела успех в състезанието, което продължи и в неделния ден. Община Велико Търново осигури безплатна прожекция на Аудио-визуалния спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина”, както и посещение на историческия хълм Царевец, жест- високо ценен от отборите, които се докоснаха до историята на Велико Търново. Сладкарско ателие “Кифла” подсигури сладките изненади- награди на трима от участниците, които успяха да съберат най-много харесвания в социалните мрежи.

Домакините от “Астрея” се представиха подобаващо, записвайки призови класирания в различни дисциплини.

Кристияна Катърова победи на соло помпон хореография на място тийн, Рая Чалова е първа на соло помпон хореография на място джуниър, Теодора Панова на соло помпон хореография на място сеньор. Златни медали спечелиха и формациите: “Пеперуди” на шоу помпони кидс, “Карти” на помпон хореография на място кидс, “Самураи” на помпон хореография на място тийн и “Морски сирени” на помпон хореография на място джуниър.

Втори места заеха: Пресияна Пенева на соло помпон хореография на място джуниър, Традиционален корпус – кидс и Традиционален корпус джуниър. Трети са: Никита Чалова на соло помпон хореография на място тийн и “Агенти” на батон хореография на място формация джуниър.

Сред отборите, спечелили първи места в останалите възрастови групи са тимовете на Тервел, Шумен, Карнобат, Пазарджик и Свиленград. В чирлидинг дисциплините победители бяха отборите на Добрич, Монтана и Ямбол.

Това бе първото състезание от спортния календар на Бъргарски чирлидинг съюз за сезона. Ръководителките на „Астрея“ Виктория Павлова и Габриела Давидова изразиха своето удовлетворение от представянето на отбора и благодариха на Община В. Търново, екипа на ДКС „В. Левски“, ОУ “Бачо Киро” и “ДГ “Соня”, както и на всички родители и спомоществуватели за подкрепата…