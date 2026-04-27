Ученички с отличия от Националния конкурс „Лазарка мома гиздава“

Осмокласничките Сияна Георгиева и Диляна Димова от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ завоюваха престижни отличия от Националния конкурс „Лазарка мома гиздава“, включен в календара на МОН.

Сияна спечели второ място, а Диляна зае третото в раздела „Изобразително изкуство“. Двете ученички учат в специалност „Интериорен дизайн“ с ръководител д-р Магдалина Чолакова, която е учител по практическо обучение.

В своите творби осмокласничките показват вдъхновение от българските традиции и демонстрират усет към красотата на фолклора. Умело съчетават традиционни мотиви и съвременно художествено усещане, превръщайки образите на българската лазарка в живо и вдъхновяващо послание.

Конкурсът е посветен на българските обичаи, свързани с Лазаровден, и насърчава въображението, творческата изява и съхраняването на културното ни наследство чрез съвременен прочит.

„Поздравяваме Сияна и Диляна за достойното представяне и им пожелаваме още много творчески успехи, вдъхновение и смелост да следват своя талант“, споделиха от училището.

Михаил МИХАЛЕВ