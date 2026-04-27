Великотърновски шахматист спечели международния турнир „Опакус“

Гросмайстор Радослав Димитров спечели първото издание на Международния шахматен турнир „Опакус“, проведен в плувен комплекс „ФЪЦ“ в град Опака.

Събитието бе организирано съвместно от Община Опака и Международната шахматна академия „Bulchess“, под патронажа на кмета общината Гюнер Ашимов, и даде заявка да се превърне в нова шахматна традиция за региона. Турнирът се проведе по Швейцарската система в 7 кръга, с контрола за игра 10 минути, плюс 5 секунди добавка на ход, което гарантира динамика и напрежение до последния ход. В надпреварата участваха 85 състезатели от цялата страна, включително пет гросмайстори. Специален гост бе и Нургюл Салимова, която не само уважи събитието, но и взе активно участие в него. С 6 точки от 5 победи и 2 ремита в седем кръга великотърновският гросмайстор спечели първото място. Втори със същият брой точки, но с по нисък Бухолтц стана ГМ Момчил Николов. ММ Нюргюл Салимова остана на шеста позиция с 5,5 точки. Наградният фонд, на обща стойност 2400 евро, беше разпределен между заелите първите шест места, както и в категориите ветерани, жени и ученици.