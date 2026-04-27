Задържаха двама рецидивисти, откраднали меден проводник

За броени часове служители на РУ – Елена разкриха кражба на многожилен меден проводник от землището на с. Родина.

Посегателството е извършено на 23 срещу 24 април, чрез изкопаване на 7 дупки. От проведените действия по разследването е установено, че съпричастни към извършеното деяние са двама мъже на 36 и 37 години, съответно от Златарица и с. Родина, известни на полицията и осъждани.

От местопроизшествието са иззети инструменти, имащи отношение към престъпната им дейност. Инкриминираната вещ е открита. Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

