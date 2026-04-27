Започва ремонтът на пътя Паскалевец – Ресен, но само от частта на община Павликени

Първа копка за ремонта на пътя Паскалевец – Ресен в границата на община Павликени се очаква да бъде направена в началото на седмицата. Финансирането е държавно и е разделено на няколко етапа.

За първия са осигурени малко над три милиона лева. Очаква се да бъде продължен пътят от Дъскот през цялото село Паскалевец, където ще се ремонтират тротоарите. Етапът включва изграждане на над два километра от отсечката.

За втория етап ще бъдат необходими над четири милиона лева, но дори и след завършването му ремонтирана ще бъде само частта в община Павликени. От великотърновска страна се правят само частични ремонти и кърпене на износеното асфалтово покритие.

И двете страни ще разчитат на помощ от държавата, но бюджет ще бъде приет едва след формирането на ново правителство. Местните бюджети пък ще се забавят още повече и се очаква това да стане през лятото. Подобна практика през последните години не е изключение предвид политическата криза в страната през последните пет години.

Михаил МИХАЛЕВ