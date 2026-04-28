20 големи фирми от региона си търсиха служители на трудова борса във Велико Търново

20 фирми от Велико Търново и региона участваха на трудовата борса, организирана от Националната агенция по заетостта чрез Бюрото по труда в старата столица.

Работодатели от всички сектори на икономиката, сред които „Аркус – Строй“, „Грестокомерс“, „Лактима“, „Куадрант Бевъриджис“, „Мегапорт“, „Престиж – 96“, „Пътни строежи – Велико Търново“, „Терем – Ивайло“, „Хитачи Енерджи България“ и др., си търсиха служители, надявайки се да попълнят дефицита на кадри.

Трудовата борса, която се проведе в грандхотел „Велико Търново“, бе първата за годината в старата столица, а се предвиждат и още. На откриването присъстваха Бойка Ганева – директор на Бюрото по труда, представителят на Областна администрация Цанко Стефанов, зам.-кметът проф. Георги Камарашев. Тук бе и главният експерт в сектор „Пазар на труда“ в КТ „Подкрепа“ Марио Нинов, който бе приятно изненадан от многото представители на работодателите и от броя на желаещите да открият своята първа или последваща работа.

Зам.-кметът Камарашев благодари на Бюрото по труда за добре създадената организация: „2 работодатели са впечатляваща цифра. Радвам се, че виждам много млади хора, които искат в ранна възраст да се влеят в трудовия пазар. Защото по наблюденията ми младите хора все по-трудно изграждат трудови навици. Виждам и г-н Божанов, който е представител на Великотърновския университет, и това е похвално, тъй като, за да има човек добра реализация на трудовия пазар, трябва да има компетентност и образование. В случая тази трудова борса е един мост между работодателите и търсещите работа, а между тях се намират образователните институции“, каза на кратката церемония по откриването той и пожела успех на всички участници.

Интересът към борсата бе голям, над 180 регистрирани безработни се явиха, подготвени с автобиографии.

Поканени бяха и завършващи средното си образование ученици в търсене на първа работа. „Работодателите, които се отзоваха, са от реалната икономика – от сферата на услугите и производството. 140 са свободните работни места в момента и се надяваме да се запълнят. От уведомените безработни около 40 са в уязвимата група на пазара на труда, т. е. трайно безработните, които са най-вече в общините Елена и Златарица“, коментира за „Борба“ Бойка Ганева преди началото на събитието.

Разнообразието сред търсещите работа откъм съдби, приоритети и намерения бе голямо. На борсата бе и дванадесетокласничката в Езикова гимназия Валерия Симеонова. „Аз съм тук от чист интерес, да се запозная и да разгледам. Ако открия нещо подходящо за мен, наистина смятам да започна работа, а пък ученето може да върви с нея“, каза пред нашата медия младото момиче.

Далеч по-големи проблеми има Стойка Иванова от Велико Търново. Тя е на 49 години и от октомври миналата година е без препитание. „Търся каквато и да е работа, но искам да ми пасва работното време – да е дневна смяна и да почивам събота и неделя. Последно съм работила в завод за статори и ротори, така че аз съм донякъде нискоквалифицирана работна ръка. Затова много не избирам позицията, на която ще бъда занапред. Завършила съм курсове по компютри и счетоводство, но нямам опит“, сподели жената.

А пред хотела, чакайки реда си, се бе събрала голяма група търсещи работа. Трудовата борса във Велико Търново продължи до следобедните часове.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката