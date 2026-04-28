3 месеца живот за горнооряховската болница, ако не стане частна

¼ от приходите на лечебницата изчезват след напускането на водещ медик

ДО 3 МЕСЕЦА МОЖЕ ДА ОЦЕЛЕЕ ГОРНООРЯХОВСКАТА БОЛНИЦА, И ТО СЛЕД СЪЩЕСТВЕНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛ.

Тази мрачна прогноза съобщи на пресконференция управителят на клиниката д-р Иван Иванов, придружен от трима от началниците на водещи отделения в стационара. Болничният шеф е категоричен, че лечебницата трябва да бъде продадена, защото е изправена пред непосилно финансово предизвикателство и няма да успее да се справи в сегашната си форма на собственост. Това се случва на фона на печалба от 250 хил. евро за 2025 г. и раздадена 13-а заплата на медиците.

Д-р Иванов обясни, че опасността, надвиснала над здравното заведение, настъпва заради няколко фактора. По думите му Общината години наред не е възприемала МБАЛ като приоритет, вследствие на което е инвестирала много по-малко средства в нея, отколкото самата лечебница е вложила като собствени и привлечени пари. Друг съществен проблем е отливът на кадри, лошата материална база и невъзможността за осигуряване на модерна апаратура.

Оказва се, че финансовият баланс на клиниката е съвсем крехък, тъй като напускането на д-р Илко Костурков, завеждащ Първо вътрешно отделение, и невъзможността да намерят негов заместник, спира ¼ от приходите на лечебницата. Намалените парични потоци пък хвърлят сериозна сянка върху оцеляването на редица други отделения.

„Инициативата за приватизация на болницата и заявеният инвестиционен интерес беше обсъден на медицински съвет в МБАЛ и подкрепен с голямо мнозинство. Ако не се случи сега продажбата, ще започнем да трупаме дългове, ще се наложи да закрием медицински дейности и да освободим персонал. В болницата работят 250 души“, коментира д-р Иванов.

По думите му превръщането на клиниката в частна ще донесе сериозен тласък на развитие, модернизиране и повишаване на качеството на медицинска помощ.

Отхвърли тревогата на обществеността, че лечението ще стане изцяло платено, тъй като всички здравни заведения у нас работят по една и съща наредба, без значение от собствеността. Нещо повече, акцентира, че кандидат-купувачът е заявил в бизнес програмата вложения на 10 пъти по-големи суми, отколкото Общината е инвестирала.

„Положихме усилия да привлечем млади лекари, които да обучим на миниинвазивна хирургия, но хирурзите идват, придобиват опит и напускат. Не виждат перспектива в общинската болница и за 6 години има масово напускане на кадри“, заяви д-р Пламен Маринов, началник на Отделението по хирургия.

Шефът на реанимация д-р Стоян Владински посочи, че финансовото напрежение ще доведе до невъзможност за изплащане на заплатите и съответно още по-голям отлив на медицински специалисти. Изтъкна, че в момента в Отделението по интензивно лечение са настанени 6 пациенти и ако то не функционира, нуждаещите се от реанимационна помощ са обречени, тъй като отделението със същия профил в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ не може да поеме толкова много болни.

По отношение на подготвения протест на 30 април за запазване на болницата четиримата медици изтъкнаха, че това е и желанието на целия екип на клиниката. Последната дума е на Общинския съвет, който в същия ден следва да се произнесе дали МБАЛ да бъде включена в годишния приватизационен списък. Според д-р Иванов след проведени разговори с някои от местните парламентаристи се оформя мнозинство, което да подкрепи инициативата.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката