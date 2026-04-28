вторник, април 28, 2026
Последни:
3 месеца
Горещи новиниГорна ОряховицаЗдраве

3 месеца живот за горнооряховската болница, ако не стане частна

Галина Георгиева

 

¼ от приходите на лечебницата изчезват след напускането на водещ медик

ДО 3 МЕСЕЦА МОЖЕ ДА ОЦЕЛЕЕ ГОРНООРЯХОВСКАТА БОЛНИЦА, И ТО СЛЕД СЪЩЕСТВЕНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛ.

Тази мрачна прогноза съобщи на пресконференция управителят на клиниката д-р Иван Иванов, придружен от трима от началниците на водещи отделения в стационара. Болничният шеф е категоричен, че лечебницата трябва да бъде продадена, защото е изправена пред непосилно финансово предизвикателство и няма да успее да се справи в сегашната си форма на собственост. Това се случва на фона на печалба от 250 хил. евро за 2025 г. и раздадена 13-а заплата на медиците.

Д-р Иванов обясни, че опасността, надвиснала над здравното заведение, настъпва заради няколко фактора. По думите му Общината години наред не е възприемала МБАЛ като приоритет, вследствие на което е инвестирала много по-малко средства в нея, отколкото самата лечебница е вложила като собствени и привлечени пари. Друг съществен проблем е отливът на кадри, лошата материална база и невъзможността за осигуряване на модерна апаратура.

Оказва се, че финансовият баланс на клиниката е съвсем крехък, тъй като напускането на д-р Илко Костурков, завеждащ Първо вътрешно отделение, и невъзможността да намерят негов заместник, спира ¼ от приходите на лечебницата. Намалените парични потоци пък хвърлят сериозна сянка върху оцеляването на редица други отделения.

„Инициативата за приватизация на болницата и заявеният инвестиционен интерес беше обсъден на медицински съвет в МБАЛ и подкрепен с голямо мнозинство. Ако не се случи сега продажбата, ще започнем да трупаме дългове, ще се наложи да закрием медицински дейности и да освободим персонал. В болницата работят 250 души“, коментира д-р Иванов.

По думите му превръщането на клиниката в частна ще донесе сериозен тласък на развитие, модернизиране и повишаване на качеството на медицинска помощ.

Отхвърли тревогата на обществеността, че лечението ще стане изцяло платено, тъй като всички здравни заведения у нас работят по една и съща наредба, без значение от собствеността. Нещо повече, акцентира, че кандидат-купувачът е заявил в бизнес програмата вложения на 10 пъти по-големи суми, отколкото Общината е инвестирала.

„Положихме усилия да привлечем млади лекари, които да обучим на миниинвазивна хирургия, но хирурзите идват, придобиват опит и напускат. Не виждат перспектива в общинската болница и за 6 години има масово напускане на кадри“, заяви д-р Пламен Маринов, началник на Отделението по хирургия.

Шефът на реанимация д-р Стоян Владински посочи, че финансовото напрежение ще доведе до невъзможност за изплащане на заплатите и съответно още по-голям отлив на медицински специалисти. Изтъкна, че в момента в Отделението по интензивно лечение са настанени 6 пациенти и ако то не функционира, нуждаещите се от реанимационна помощ са обречени, тъй като отделението със същия профил в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ не може да поеме толкова много болни.

По отношение на подготвения протест на 30 април за запазване на болницата четиримата медици изтъкнаха, че това е и желанието на целия екип на клиниката. Последната дума е на Общинския съвет, който в същия ден следва да се произнесе дали МБАЛ да бъде включена в годишния приватизационен списък. Според д-р Иванов след проведени разговори с някои от местните парламентаристи се оформя мнозинство, което да подкрепи инициативата.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката

Вижте още

Експерти и общински съветници от Велико Търново дискутираха 26 октомври да бъде честван като Ден на Старопрестолнината

БОРБА БГ 308 четения 0
стенопис

Най-големия интериорен стенопис в областта с дължина 63 метра откриха във В. Търново

Михаил Михалев 2283 четения 1

Кола уби жена навръх Черешова задушница до гробищния парк във Велико Търново

БОРБА БГ 7322 четения 0

One thought on "3 месеца живот за горнооряховската болница, ако не стане частна"

  • Статия от 20.04.2026 със заглавие: “Близо половин млн. лв. е печалбата на горнооряховската болница за 2025 г.”. Сега е пред фалит едва ли не, така ли? Нещо твърде елементарно се напъвате да подарите болницата (съвсем безвъзмездно). Новият кмет добре се справяше доскоро. Какво стана, че да има такъв обрат?

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *