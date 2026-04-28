Дават по 300 евро за абитуриенти, които са с финансови затруднения

ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 300 ЕВРО, ИЗВОЗВАНЕ С АВТОМОБИЛ ДО ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ И МОРАЛНА ПОДКРЕПА ще получат трима абитуриенти от община Велико Търново.

Зад милосърдната инициатива стои гражданско сдружение „Заедно можем всичко“, което в момента набира кандидатури на зрелостници, чиито семейства са в парични затруднения за бала. Акцията се провежда под надслов „Абитуриенти с кауза 2026“.

От организацията са изпратили официално писмо до директорите на училищата в община Велико Търново с информацията за кампанията.

Всички постъпили предложения за младежи, които заслужават да бъдат подкрепени, ще бъдат разгледани от петчленна комисия на сдружението в състав Димитър Манолов, Филип Андреев, Борис Китанов, Зорница Кънчева-Миладинова и Тихомир Нанев.

Предложения могат да се изпращат в срок до 4 май на zaednomojemvsichkovt@gmail.com.

В писмото следва да се посочат трите имена на ученика, телефон за връзка с него, родителите, директора или класния ръководител. Следва да се уточни, че абитуриентът е получавал стипендия, както и средния му успех и евентуални постижения или налагани санкции.

„Абитуриентският бал е един от най-паметните дни в живота на всеки млад човек. За съжаление, за някои семейства този ден е свързан с тревоги поради невъзможността да осигурят необходимите финансови средства. Затова Гражданско сдружение „Заедно можем всичко“ стартира инициативата „Абитуриенти с кауза 2026“. Държим на пълната дискретност относно имената на подкрепените ученици и техните семейства“, съобщи председателят на сдружението Димитър Манолов.

Галина ГЕОРГИЕВА