КФН ще проверява за необосновано поскъпване на застраховката “Гражданска отговорност“

Комисията за финансов надзор (КФН) започва проверки за необосновано поскъпване на застраховката “Гражданска отговорност“, съобщиха от регулатора.

КФН се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. В хода на проверките институцията ще проверява начина на формиране на цените на застраховката “Гражданска отговорност“.

Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова, пише в съобщението.

Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на „Гражданска отговорност“, уточняват от КФН.

Отправена е и покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата, се посочва в съобщението.

БТА

