Община Лясковец с План за борба с тероризма

Завод „Аркус“ и ВВЗ „Зърнобаза“ към „Държавен резерв“ в Козаревец са двата стратегически обекта в община Лясковец от значение за националната сигурност, които могат да бъдат подложени на терористична заплаха.

Особено важни за общината са и радиорелейните и радиотелевизионни предаватели на БНР и БНТ в Арбанаси, радиорелейна станция – с. Буковец, Великотърновско, складовото стопанство в Горна Оряховица на „Енерго-Про“ АД, подстанции.

А като рискови обекти и обществени места, потенциално застрашени от масово струпване на хора, са определени административни сгради, банки, лечебни заведения, училища и детски градини, автогари, жп гари, църкви, пощенски клонове, големи търговски обекти, стадиони и спортни зали.

Всички тези обекти са посочени в Общински план за противодействие на тероризма, който предстои да бъде приет от местния парламент в края на април. В него са посочени нивата на заплаха и как трябва да действат институциите, за да опазят максимално здравето и живота на жителите на общината.

След като в края на януари 2026 г. МС прие Национален план за противодействие на тероризма, всяка община трябва също да изготви такъв. Община Лясковец се оказа първа във Великотърновска област, която е готова с него.

Ана РАЙКОВСКА