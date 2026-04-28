Новите депутати не предизвикаха размествания в общинските съвети, резервите останаха на скамейката

Изборите за народни представители не предизвикаха рокади в местния парламент, стана ясно, след като ЦИК обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите.

Първите резерви в листите за общински съветници всъщност останаха в очакване, защото нито един от местните парламентаристи, които бяха кандидати за Народното събрание, не успяха да влязат в парламента.

Сериозен шанс за това имаше Михаил Михалев, който водеше листата на „БСП- Обединена левица“. Резултатът на социалистите в областта беше над средния за страната, затова почти сигурно водачът на Столетницата щеше да получи мандат. Преференциите за него бяха над 16% от всички гласове за листата, с което се нареди на второ място в областта по този показател. При това положение съветник на неговото място щеше да бъде Стефан Антонов. Това щеше да доведе до трусове в местната група на БСП, тъй като Антонов не е партиен член от 2024 г. и дори на настоящите избори беше кандидат за депутат от листата на „Непокорна България“.

Д-р Валентин Точков също се считаше за почти сигурен в следващото Народно събрание.

Той беше отличник по преференции в листата на ГЕРБ, но и това не му помогна, след като от партията на Бойко Борисов излъчиха само един мандат от областта. Ако д-р Точков беше станал депутат, на негово място щеше да влезе модният дизайнер Атанас Парушев.

Не предизвика размествания в Общинския съвет и листата на „Възраждане“. Там на второ място беше общинският съветник Александра Тодорова, но хората на Костадин Костадинов едва успяха да вкарат водача на листата в лицето на Ангел Янчев. Той трепери до последно дали мандатът му нама да замине към ДПС, след като формацията му успя да стопи за година и половина близо 7000 гласа само в област Велико Търново.

Екип „Борба“